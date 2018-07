L’uomo che ha fatto per 80 anni vacanza a Jesolo

Dal 1938 sempre in vacanza a Jesolo, o quasi. L’unica eccezione, durante il periodo della guerra, anche se il pensiero continuava a tornare lì, al litorale jesolano. E’ il traguardo raggiunto da Sergio Colorio, classe 1935, residente a Mestre, che per quasi ottant’anni ha trascorso le sue estati segnate dall’acqua limpida dell’Adriatico. In segno di riconoscimento per l’affetto e la fedeltà dimostrata alla località balneare, l’amministrazione comunale di Jesolo ha deciso di conferirgli una targa. La consegna è avvenuta direttamente dalle mani del sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ha voluto esprimere il suo ringraziamento e apprezzamento al signor Colorio.