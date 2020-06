L’Università di Padova scala le posizioni nelle classifiche mondiali

L’Università di Padova sempre più tra le migliori del mondo e in ben due classifiche a distanza di pochi giorni. La prima è la classifica mondiale delle università stilata questa settimana dal Cwur – Centre for World University Rankings, che ha preso in esame ben 20mila atenei: l’Università di Padova si piazza in 164ma posizione, seconda in Italia dopo La Sapienza di Roma (114ma a livello mondiale).

La seconda è la classifica delle migliori università al mondo elaborata dall’agenzia di ranking QS: rispetto alla precedente edizione, l’Università di Padova migliora di altre 18 posizioni dopo le 15 recuperate lo scorso anno, posizionandosi al 216esimo posto su scala globale e in quarta posizione a livello nazionale. Diventano ad oggi quindi quattro le edizioni consecutive del ranking in cui l’Ateneo Patavino migliora il proprio posizionamento, entrando per la prima volta tra il top 20% degli atenei in classifica.