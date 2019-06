L’Università di Padova conferirà la laurea ad honorem a Patti Smith

Il Senato accademico dell’università di Padova ha recentemente approvato le proposte di conferimento di lauree honoris causa per il 2019 a diverse personalità, tra queste spicca il nome di Patricia Lee Smith, in arte Patti Smith, che riceverà il diploma di laurea in Lingue e Letterature Europee e Americane (LM-37 – Classe delle lauree magistrali in Lingue e Letterature moderne europee e americane).

La proposta è stata fatta dal dipartimento di studi Linguistici e Letterari per onorare la carriera della cantautrice e poetessa statunitense, le cui opere e interpretazioni dal carattere poliedrico e dalla forte carica innovativa fanno parte della grande tradizione poetica moderna e modernista, sia europea che americana.

Patti Smith era venuta a Padova lo scorso dicembre per presentare in Sala dei Giganti il reading Words and Music intervallato da alcuni dei suoi brani più famosi. Nel corso della sua carriera di oltre quaranta anni ha descritto il mondo usando diverse forme d’arte: la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura.

Fonte IlBOLive