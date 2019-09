Lungo la strada spunta un’urna cineraria

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Alle 5 di stamane una volante della Polizia ha rinvenuto lungo il marciapiede di viale Eretenio, in città, quella che pare essere a tutti gli effetti un’urna cineraria. L’oggetto – spiega la Polizia, che ne ha diffuso le immagini per rintracciare il proprietario – sembrerebbe essere stato asportato mediante il taglio delle viti di supporto. Per chi avesse informazioni al riguardo, contattare la Questura berica.