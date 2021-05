Lunedì si decide sul coprifuoco: PD e LEU chiusuristi contro Lega, FI e IV che spingono per spostarlo

Si infiamma lo scontro sul coprifuoco. Molti si aspettavano un allentamento già da lunedì, ma questo non sarà possibile perché proprio a lunedì è stata rinviata la cabina di regia che deve valutare i dati epidemiologici e prendere le conseguenti decisioni. Da una parte i chiusuristi di LEU e PD, dall’altra Lega, Forza Italia e IV che volevano la decisione già questa settimana. Salvini chiede già che l’orario del coprifuoco venga modificato da martedì. Ad introdurre il tema delle riaperture e del coprifuoco sono stati innanzitutto la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il collega della Lega Giancarlo Giorgetti e la titolare di Italia Viva Elena Bonetti.

La scelta di spostare a lunedì la cabina di regia si lega anche alla necessità di avere dati epidemiologici ‘utili’ per poter fare le giuste valutazioni. Quelli che arriveranno venerdì, infatti, non forniranno ancora una fotografia piena degli effetti delle riaperture decise il 26 aprile ma solo dei primi giorni. Ma il pressing dei partiti è forte e non è da escludere che il dossier possa emergere nel corso del Cdm chiamato a dare il via libera al nuovo decreto sostegni. Il centrodestra insiste infatti e per alzare il pressing presenta al Senato una mozione firmata da tutte le forze politiche, Lega, Forza Italia, Udc e Cambiamo: via il coprifuoco, è la richiesta, anticipare le riaperture previste per giugno e luglio, dunque ristoranti al chiuso, palestre, parchi tematici, fiere, convegni e congressi, consentire l’organizzazione di eventi e cerimonie dando il via libera al settore del wedding, aprire gli stadi al pubblico e i centri commerciali nel fine settimana.