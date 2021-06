Lunedì il Veneto sarà in zona bianca, entro fine mese tutta l’Italia

Lunedì il Veneto torna in zona bianca. La nostra regione dovrebbe poter riaprire tutte le attività, così come dovrebbero fare Abruzzo, Liguria e Umbria. Il passaggio in bianco anticipa gradualmente il passaggio di tutta l’Italia: il 14 giugno sarebbe il turno di Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e provincia di Trento. Il 28 tutta l’Italia dovrebbe essere in bianco, con il passaggio della Valle d’Aosta.

In zona bianca verrà tolto il coprifuoco e l’unico obbligo sarà relativo alle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, oltre che ovviamente continuare a sanificare e areare gli ambienti e a scongiurare gli assembramenti. I governatori regionali potranno comunque mettere ordinanze più restrittive.

Potranno comunque riaprire tutte le attività, comprese sale giochi, sale scommesse, bingo, casinò, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. In zona gialla, tali attività avrebbero aperto solo il primo luglio, ma in zona bianca si anticipa tutto, compreso le feste e i relativi ricevimenti, per quali sarà comunque obbligatorio il green pass.