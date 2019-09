Lunardi bacchetta Colombara su Corte Pellizzari

L’assessore all’urbanistica del Comune di Vicenza Marco Lunardi risponde all’ultima “trovata” del consigliere di minoranza Colombara in merito alla progettazione all’ex Corte Pellizzari.​

“L’ipotesi di una nuova bretella non appare in nessuna scheda urbanistica e non è mai stata discussa in giunta. Noi siamo impegnati ad affrontare temi urbanistici importanti per il futuro di Vicenza, altri invece a cercare visibilità inventando questioni inesistenti”

L’amico Colombara, capendo di aver mancato l’obiettivo, torna sull’argomento dell’ex Corte Pellizzari arrogandosi asserite vittorie, non si capisce quali.

Questo non è e non sarà il mio modo di fare politica, di confrontarmi con i cittadini.​

La polemica che il consigliere continua ad alimentare è assolutamente strumentale e del tutto stucchevole. La bretella, come ho ripetutamente detto, è un’idea del Collega Cicero che dovrà eventualmente essere discussa in maggioranza.​

Certo è che, attualmente, nessuna scheda urbanistica riporta il tracciato così come è altrettanto certo che non è all’ordine del giorno.

Siamo impegnati, infatti, ad affrontare temi urbanistici e di edilizia molto importanti per Vicenza e per i vicentini, penso ad esempio al piano degli interventi del centro storico ovvero al regolamento edilizio tipo. Noi continuamo a lavorare mentre ad altri lasciamo, volentieri, sterili polemiche fatte solo per avere un pò di visibilità, un pò di vana gloria.

Consiglio vivamente all’amico Colombara di studiare e di approfondire meglio le questione, anche al fine di non “prendere grossolani granchi”​ come in questo caso.

Ribadisco nuovamente di essere lieto di incontrare il Comitato, così come tutti i cittadini, e ciò al fine di meglio servire la Città di Vicenza