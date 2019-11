L’ultimo saluto a Daniele, Anna e Diletta venerdì al Palasport

Il lungo addio alla sfortunata famiglia Minati, morta tragicamente nell’incidente in A13 durante il Ponte di Ognissanti, si terrà venerdì mattina alle 11 nel Palasport di Schio. Tremila i posti a sedere per tutti quelli che vorranno dare l’ultimo saluto a Daniele, Anna e alla piccola Diletta. In queste ore è in corso il sopralluogo al palazzetto.