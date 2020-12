L’Ulss di Venezia: “Tra 8 giorni pagheremo gli assembramenti dello scorso weekend”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

L’Ulss 3 di Venezia mette sull’avviso: il ‘conto’ degli assembramenti nelle città durante l’ultimo weekend verrà ‘pagato’ dalla comunità fra 8 giorni. Non si può prevedere quando arriverà il picco di questa seconda ondata – mentre si preconizza la terza – “ma l’unica previsione sensata è questa: che fra 8 giorni pagheremo il conto degli assembramenti di ieri, e che gli assembramenti di domani, allo stesso modo, porteranno in dote, 8 giorni dopo, altri numerosi nuovi positivi, altri ricoveri, altre persone in terapia Intensiva, altri decessi” spiega il dg dell’Ulss Giuseppe Dal Ben. ANSA