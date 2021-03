L’Ulss 8 avverte: attenti ai truffatori

È di questi giorni la notizia di una donna vicentina derubata da qualcuno che si è presentato alla sua porta come operatore dell’ULSS 8 Berica, convincendo la signora a farlo entrare in casa (è successo ad un’anziana di Torri di Quartesolo che si è lasciata convincere da una finta dirigente sanitaria a riporre una notevole somma in contanti in una scatola per poi riporla in un garage come precauzione, salvo poi portarsi via i soldi).

A questo riguardo, si ricorda che in nessun caso gli operatori sanitari dell’ULSS 8 Berica si presentano a casa dei vicentini senza appuntamento.

Non solo, anche i servizi domiciliari vengono attivati sempre su richiesta degli utenti, pertanto eventuali visite preventivamente non concordate e non richieste direttamente dall’utente vanno considerate dei tentativi di frode o furto.