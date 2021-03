L’Ulss 8 apre alle vaccinazioni ad altre classi di età (AGGIORNAMENTO IMPORTANTE)

L’ULSS 8 Berica amplia ulteriormente le coorti di età per le quali è già possibile la prenotazione del vaccino AstraZeneca: dopo i nati nel 1942 e 1951, da oggi possono prenotarsi anche tutti i residenti nel territorio dell’ULSS 8 Berica nati negli anni 1948, 1949 e 1950.

La prenotazione è possibile come sempre online, tramite il sito dell’ULSS 8 Berica fino all’attivazione della piattaforma di prenotazione regionale (alla quale comunque si potrà accedere sempre dal sito dell’azienda socio-sanitaria berica).

Inoltre, e senza bisogno di ulteriore prenotazione, la vaccinazione sarà estesa anche agli accompagnatori che ne faranno richiesta, purchè conviventi e di età pari o superiore ai 65 anni.

I nati tra il 1943 e il 1947, invece, a partire dalla settimana prossima saranno chiamati direttamente dai Medici di Medica Generale, in ordine di età partendo dai più anziani, dunque dai nati nel gennaio del 1943 fino ai nati nel dicembre del 1947: pertanto gli appartenenti a queste coorti dovranno semplicemente attendere il proprio turno.

I Medici di Medicina Generale effettueranno le vaccinazioni prevalentemente nei loro ambulatori o, se necessario, presso strutture pubbliche messe a disposizione dall’ULSS 8 Berica o dagli enti locali. Per i propri assistiti con difficoltà di spostamento, inoltre, sempre i Medici di Medicina Generale effettueranno anche la vaccinazione a domicilio.

Per motivi organizzativi, le vaccinazioni somministrate dai Medici di Medicina Generale saranno concentrate in una giornata la settimana – la “Giornata della Vaccinazione” -, tutti i mercoledì nel Distretto Est e tutti i giovedì nel Distretto Ovest: in entrambi i casi i medici vaccineranno per l’intera giornata, con il supporto del servizio di Continuità Assistenziale (ex. Guardia Medica) per eventuali altre esigenze non differibili da parte dei pazienti.

Si precisa che i pazienti nati tra il 1943 e il 1947 che per le loro condizioni di salute sono considerati “estremamente fragili” saranno segnalati dai Medici di Medicina Generale all’ULSS 8 Berica, che procederà a invitarli direttamente alle sedute di vaccinazione ad essi dedicate con il vaccino Pfizer o Moderna.