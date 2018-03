LUGO – Villa Godi racconta la Grande Guerra

Dopo la riapertura delle cantine di villa Godi Malinverni, sabato 24 marzo dalle ore 10 verrà inaugurato il nuovo museo La Villa del Principe che raccoglie le testimonianze documentarie di una pagina poco conosciuta della Grande Guerra 1915-1918, la partecipazione delle truppe britanniche e francesi ai aiuto all’esercito italiano nel fronte vicentino nel 1918. Il museo allestito nelle cantine della villa racconta le vicende del Principe di Galles, poi diventato re Edoardo VIIII, presente a villa Godi durante la Guerra sede del comando britannico, personaggio di eminente valore della storia britannica del Novecento. Abdicò al trono per sposare l’ereditiera Wallis Simpson e la coppia per alcuni decenni fu seguita nei viaggi e vacanze in tutto il mondo. Affronta anche l’esperienza di una scrittrice inglese, Vera Brittain, autrice de il “Testamento di gioventù” considerato il miglior romanzo sul periodo scritto da una donna. Vera partecipò alla guerra come infermiera volontaria, perse in Francia il fidanzato Roland Leighton e l’amato fratello il capitano Edward Brittain caduto nella battaglia del Solstizio di Asiago del giugno 2018 e sepolto nel cimitero di Granezza di Lusiana. Il convegno inaugurale su invito per le autorità e la stampa, vuole ripercorrere queste vicende e presentare i nuovi spazi che saranno poi aperti al pubblico nella splendida villa Godi Malinverni, prima opera del Palladio conosciuta anche per lo straordinario ciclo di affreschi. Dopo i saluti dell’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, del sindaco di Lugo Robertino Cappozzo e del proprietario Christian Malinverni, sono previsti alcuni interventi con la prolusione dello storico a cura di Lisa Bregantin, coordinati dal curatore della mostra arch. Nazzareno Leonardi.