L’UE approva il vaccino AstraZeneca

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha approvato l’uso nell’Unione Europea del vaccino AstraZeneca / Oxford Covid-19, per tutte le persone dai 18 anni in su, affermando che il vaccino è adatto anche per le persone anziane. AstraZeneca accoglie con favore il via libera europeo e promette “un accesso ampio ed equo”.

“È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da’ più forza nella campagna di vaccinazione”. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

Per l’Ema il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche per gli over 55 “anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un’età compresa tra i 18 e i 55 anni”, si legge nella nota dell’Ema.



“Non sappiamo ancora se il vaccino AstraZeneca sia efficace di fronte alle varianti ed abbiamo chiesto all’azienda di fornire dati, come abbiamo fatto con le altre case farmaceutiche”. Così la direttrice dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke, spiegando che il parere positivo al vaccino è stato all’unanimità e basato su un solido dibattito scientifico.