Luca ritrova la sorella dopo 50 anni

A Le Iene Luca e Roberta si sono ritrovato dopo 50 anni. Separati dalla nascita, i due fratelli si sono ritrovati proprio grazie all’appello di Luca che ha contattato la redazione del programma di Italia 1 per rintracciare la sorella. Un’infanzia non facile quella di Luca, nato a Trento e vissuto in una famiglia affidataria a Montecchio Maggiore che, parlando della madre naturale racconta: “La sera magari se ne andava via, usciva con la pelliccia, ben vestita, io avevo dieci anni, non capivo molto. Col tempo ho capito che faceva la prostituta”. Una scoperta a cui si aggiunge poco dopo quella ancora più importante: Luca scopre di non essere solo, ma di avere una sorella. Si chiama Roberta e grazie a Giulio Golia de “Le Iene” i due si ritrovano dopo 50 anni scoprendo di avere davvero tante cose in comune. Martedì è andato in onda il commovente video dell’incontro. Una grande gioia per Roberta, cresciuta con due genitori esemplari che l’hanno presa in affidamento e che ricorda con grande commozione. Sul finale poi la donna dice: “mai più un Natale da sola”, visto che da quest’anno nella sua vita c’è il fratello Luca.