LR. Vicenza partner di una linea di gioielli

“Per me e per tutti i tifosi sarà un piacere indossare ogni giorno e in ogni occasione il simbolo della nostra passione.”

A parlare è Domenico Di Carlo, allenatore del L.R. Vicenza, in occasione della presentazione, ieri, della linea di gioielli firmata Better Silver e interamente dedicata alla squadra calcistica del capoluogo berico. Un’idea del patron Renzo Rosso e realizzata dal brand orafo-argentiero vicentino, con la partnership celebrata a Vicenzaoro September.

Presentata l’intera collezione di gioielli, interamente in argento, riportanti la celebre “R” – logo della storica realtà calcistica – che sarà disponibile attraverso i canali di vendita del club e del brand da fine settembre con un incontro che ha visto la partecipazione dell’a.d. Paolo Bettinardi per Better Silver S.p.A., del d.g. Paolo Bedin, dei calciatori Matteo Grandi e Andrea Saraniti – oltre che dello stesso Di Carlo – per il L.R. Vicenza. A fare gli onori di casa il direttore della divisione Jewellery & Fashion di Italian Exhibition Grooup S.p.A., Marco Carniello.