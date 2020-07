LR Vicenza in ritiro sull’Altopiano

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Grande entusiasmo per l’inizio di questa stagione che vede i biancorossi partecipare nuovamente al campionato di Serie B.

All’esito delle doverose riflessioni conseguenti alle limitazioni e ai protocolli in essere, LR Vicenza conferma la programmazione pre-campionato, scegliendo nuovamente l’Altopiano di Asiago come sede del proprio ritiro. Un legame indissolubile quello del club con la propria provincia, che vede i biancorossi tornare anche questa stagione nell’Altopiano dei Sette Comuni, grazie anche all’ospitalità e alla collaborazione fattiva delle Amministrazioni Comunali di Gallio e Asiago.





Da lunedì 27 luglio a sabato 8 agosto la squadra biancorossa soggiornerà presso l’Hotel Gaarten, accogliente struttura SPA & Wellness, immersa nel verde di Gallio, già sede dei ritiri biancorossi in passato e dotata di tutti i servizi che permetteranno alla squadra il rispetto delle misure e procedure previste dal Protocollo sanitario FIGC.

I ragazzi di mister Di Carlo avranno a disposizione nel periodo di ritiro due strutture sportive, lo stadio Zotti di Asiago, messo a disposizione dal Comune di Asiago e lo stadio comunale di Gallio, concesso dall’Amministrazione Comunale di Gallio, entrambi in collaborazione con l’ASD 7 Comuni 1967.





I test medici previsti dal protocollo saranno svolti presso la struttura sanitaria dell’Ospedale di Asiago, grazie alla convenzione ottenuta (oltre che con l’Ulss 8 Berica per gli allenamenti a Capovilla) anche con l’Ulss 7 Pedemontana per quelli che si svolgeranno in Altopiano”.