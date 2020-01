Lotta allo spaccio, fermati a Campo Marzo tre consumatori provenienti da fuori città

Tre persone, tutte residenti fuori città, segnalate alla prefettura per consumo di droga, il recupero di altrettante dosi di eroina e marijuana per uso personale e di un involucro di marijuana abbandonato a terra, indagini in corso per l’identificazione degli spacciatori. E’ questo l’esito di due operazioni antispaccio compiute dalla polizia locale tra le 14 e le 17 del 31 dicembre e del 2 gennaio nella zona tra Campo Marzo e viale Milano.

“Anche in questi giorni di festa – dichiara il sindaco Francesco Rucco – il nostro impegno nella lotta allo spaccio e al degrado non cala. E i risultati, come dimostrano queste operazioni, sono positivi. Un grazie particolare va agli agenti della polizia locale che, in questo periodo che per gli altri è di svago e di riposo, continuano a vigilare sulla città”.

Ad intervenire nelle due operazioni di fine e inizio anno sono stati gli agenti del Nos, nucleo operativo speciale, insieme alle pattuglie antidegrado, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

Il primo intervento è scattato alle 14.15 del 31 dicembre quando, attraverso le telecamere che sorvegliano la zona di Campo Marzo, gli agenti del Nos hanno notato uno straniero rispondere al telefono, avvicinarsi alla strada, salire a bordo di un’auto guidata da un giovane e ridiscendere poco dopo davanti alla stazione. Immediatamente attivata, la pattuglia antidegrado presente a Campo Marzo ha raggiunto l’auto e fermato il conducente che ha ammesso di aver acquistato dallo straniero una dose di eroina. L’uomo, 39 anni, di Noventa Vicentina, è stato denunciato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e ha subito il ritiro della patente per 30 giorni.

Poco dopo, alle 15.30, sempre attraverso le telecamere è stato notato che da un gruppo di stranieri fermi davanti al call center di viale Milano un uomo si è allontanato per raggiungere una persona in viale dell’Ippodromo. I controlli successivi su quest’ultimo, 35 anni, di Valdagno, hanno permesso di accertare che aveva acquistato 12 grammi di marijuana per 20 euro. Anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Infine, nel primo pomeriggio di ieri, 2 gennaio, le telecamere di videosorveglianza hanno evidenziato il conducente di un’auto fermarsi davanti alla stazione Svt, far salire a bordo uno straniero per compiere un breve percorso e farlo quindi scendere nello stesso posto. Prontamente intercettato dalla pattuglia antidegrado, il conducente ha consegnato agli agenti un involucro di marijuana che ha detto di aver acquistato dallo straniero per 5 euro. Per l’uomo, 42 anni, di Lonigo, sono scattati la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente per 30 giorni.

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno recuperato, abbandonato a terra, un ulteriore involucro con 5 grammi di marijuana.

Quanto ai tre stranieri autori degli episodi di spaccio, grazie alle dettagliate immagini della videosorveglianza sono in corso indagini per la loro identificazione.