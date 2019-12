Lotta alla cimice asiatica: l’UE blocca insetticida, Berlato ‘perplesso’

Con un comunicato, Sergio Berlato, Presidente della Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto e Capogruppo in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia-MCR prende posizione contro la decisione dell’UE di eliminare l’utilizzo del Chlorpyrifos-methyl contro la cimice asiatica.

“Il Chlorpyrifos- methyl -scrive- è un insetticida, a largo spettro d’azione ed a persistenza non elevata, che agisce per contatto, ingestione e per vapore. Utile ai nostri agricoltori per proteggere i loro raccolti soprattutto contro l’ormai nota a tutti cimice asiatica, che sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura. La sola produzione italiana di pere quest’anno è diminuita del 50% con una perdita di 267,4 milioni di euro solo nel Nord Italia.

Per contrastare la diffusione della cimice asiatica sono state fatte diverse sperimentazioni finalizzate a valutare l’efficacia di insetticidi appartenenti a differenti famiglie chimiche. Le prove, sia di strategia sia di efficacia, hanno evidenziato come i trattamenti insetticidi mantengano, nel breve periodo, un interesse centrale nella lotta alla cimice asiatica.

Mi lascia pertanto perplesso e contrariato la decisione dell’Unione Europea di non rinnovare l’autorizzazione all’utilizzo del Chlorpyrifos-methyl: non esistono al momento alternative valide. Eliminare l’utilizzo dell’unico rimedio efficace contro la lotta alla cimice asiatica mette i nostri agricoltori, già pesantemente provati, in ginocchio”.