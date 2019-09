L’osservatorio del Novegno si rinnova

Oggi, con un occhio al meteo, inizieranno i lavori per l’ampliamento dell’Osservatorio astronomico “Don F. Faccin” sul Monte Novegno.

Le opere prevedono la realizzazione di un servizio igienico e di un locale deposito, funzionale alle attività dell’osservatorio e la sistemazione della relativa stradina di accesso.

L’Osservatorio astronomico “Don F. Faccin”, la cui costruzione è stata realizzata in varie fasi a partire dal 1985, si trova sulla conca del Monte Novegno a quota 1514 m. sul livello del mare.

L’utilizzo dell’osservatorio da parte dell’Associazione Astrofili di Schio e la crescente richiesta di poter accedere per le osservazioni notturne anche da parte di altri interessati, soprattutto per le notti nella stagione estiva, ha portato alla necessità di dotare la struttura esistente di un servizio igienico e di un ripostiglio.

I lavori erano già stati programmati per l’aprile 2019 ma rinviati a causa del perdurare delle piogge primaverili e per la salvaguardia del periodo di nidificazione del Crex Crex (re di quaglie), specie protetta della zona SIC/ZPS in cui si trova l’Osservatorio.

L’ultimazione dell’opera, per un importo complessivo di Euro 40.000,00, è prevista per i primi di novembre 2019 .