Loredana Bertè a Vicenza con il nuovo album

Come annunciato in estate, sarà al Teatro Comunale Città di Vicenza la prima tappa veneta del nuovo Tour Teatrale di Loredana Bertè che porta il nome del suo ultimo album di inediti – LiBertè – Uscito a fine settembre per Warner Music.

L’attesissimo concerto è in programma venerdì 7 dicembre alle 21.00 nell’ambito degli spettacoli Fuori Abbonamento della Fondazione TCV; biglietti sono tutti esauriti da tempo.

Loredana Bertè è stata assoluta protagonista dell’estate 2018 grazie a Non ti dico no, (il brano con i Boomdabash), per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando premi come tormentone estivo (Premio Power Hits Rtl 102.5, Premio Earone per il brano più trasmesso dalle radio) e certificazioni Oro e Platino.

Non ti dico no è anche il primo estratto del nuovo attesissimo album di inediti che uscirà il 28 settembre per Warner Music. La copertina è stata pensata dalla stessa Loredana Bertè, poi fotografata dal quotatissimo e richiesto fashion photographer Giovanni Squatriti (tra le cui collaborazioni, nomi come Versace e Vuitton ).

Outfit: Atelier Gianlvca Saitto.

Il titolo del nuovo album è LiBertè e sicuramente non poteva esserci nome più appropriato per il disco della regina del rock, tornata negli ultimi anni più in forma che mai, con molta grinta e tanti progetti al top.

“Non sono una signora” è stato il suo più grande successo, scritto da Ivano Fossati uscì nell’estate del 1982 vendendo oltre mezzo milione di copie e restando in classifica per 22 settimane.

LiBertè – prodotto da Luca Chiaravalli – esce dopo 13 anni dall’ultimo lavoro in studio. La scrittura dei brani vede la conferma come autrice della stessa artista e la partecipazione di autori che avevano già collaborato con lei (come Ivano Fossati e Maurizio Piccoli), di autori della nuova generazione come Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli e, per la prima volta, la collaborazione con un grande artista come Gaetano Curreri.

Questa la tracklist di LIBERTE’:

1. INTRO

2. LIBERTE’

3. MALEDETTO LUNA PARK

4. BABILONIA

5. UNA DONNA COME ME

6. MESSAGGIO DALLA LUNA

7. ANIMA CARBONE

8. TUTTI IN PARADISO

9. DAVVERO

10. GIRA ANCORA

11. NON TI DICO NO

12. OUTRO

Dopo l’uscita del nuovo progetto discografico l’artista è partita con

il “Libertè Tour Teatrale 2018-2019″, che toccherá le più importanti città

italiane:

→17/11 Montecatini Terme, Teatro Verdi;

→27/11 Milano, Teatro Nazionale;

→07/12 Vicenza, Teatro Comunale;

→10/12 Legnano, Teatro Galleria;

→15/12 Torino, Teatro Colosseo;

→29/03 Firenze, Teatro Obihall;

→02/04 Jesolo, Palazzo del Turismo;

→06/04 Varese, Teatro Openjobmetis;

→12/04 Rimini, RDS Stadium Theater;

→16/04 Roma, Teatro Brancaccio;

→30/04 Livorno, Teatro Goldoni

→06/05 Milano, Teatro Nazionale;

→11/05 Bologna, Teatro Duse;

→17/05 Bergamo, Teatro Creberg.

Informazioni: info@joeejoe.com