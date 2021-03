L’ordinanza di Zaia sulle scuole: tutti i dettagli

Come annunciato in questi giorni, il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato ieri sera l’ordinanza, valida fino al 6 aprile, che impone la chiusura delle scuole dalla seconda media in poi in quei distretti sanitari dove i contagi superano i 250 ogni 100.000 abitanti. C’è la facoltà, e questa è una novità, dei singoli Sisp di chiudere anche gli ordini inferiori in base all’andamento dei contagi da coronavirus.

scarica l’ordinanza