LONIGO – Tenta rapina con coltello alla Lidl, ma le cassiere reagiscono e lo fanno scappare

Tentata rapina al Lidl di Lonigo in via Strada Bagnolo mercoledì 7 aprile alle 20.45, poco prima della chiusura del supermercato. Un individuo si è avvicinato alla cassa e, nell’atto di pagare, anziché estrarre i soldi, ha estratto un coltello per farsi consegnare l’incasso. La pronta reazione della cassiera, che non si è persa d’animo ed ha coinvolto anche le altre cassiere, hanno spinto l’uomo ad allontanarsi senza colpire fortunatamente nessuno.

Successivamente è stata sporta denuncia ai carabinieri di Lonigo, che stanno indagando.