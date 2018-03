LONIGO – I Teik Chu vincono il Piacenza Jazz Fest

I Teik Chu da Lonigo sono i giovani talenti del Jazz italiano vincitori dell’edizione numero quindici del concorso “Chicco Bettinardi”. Come ogni anno l’ultimo appuntamento del Piacenza Jazz Fest è dedicato all’esibizione dei finalisti di ciascuna delle tre sezioni in cui si divide il concorso con premiazione dei vincitori oltre che essere un momento di congedo vissuto convivialmente con tutto il pubblico affezionato, che ha seguito passo passo questa maratona lunga quaranta giorni. La serata di Gala si è tenuta presso lo spazio Rotative di Piacenza, domenica 25 marzo. E’ stata così svelata la graduatoria dei vincitori che si erano disputati le tre finali – dedicate a Solisti, Gruppi e Cantanti – nello scorso mese di gennaio al Milestone. Per primi si sono esibiti i due gruppi che la giuria, presieduta dal saxofonista Tino Tracanna, ha premiato con un ex aequo, giudicando entrambi meritevoli per il loro elevato livello sia tecnico sia performativo. I due gruppi hanno un approccio alla musica e uno stile molto diverso tra loro. I primi a salire sul palco sono stati i Teik Chu, un gruppo che ha voluto rendere un omaggio alla tradizione con una versione molto particolare di un grande classico di Duke Ellington come “It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)”, esaltata dalla loro formazione alquanto insolita, composta da due sax tenori, Giovanni Fochesato e Lorenzo De Luca, insieme a due batteristi, Filippo Mampreso e Marco Soldà. Quindi si è esibito il secondo gruppo vincitore, i TMB Trio, con Tommaso Troncon al sax tenore insieme a Nicolò Masetto al contrabbasso e Lorenzo Bonucci alla batteria, che hanno ammaliato il pubblico presente con un brano di Thelonious Monk.