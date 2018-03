LONIGO – Supercontrolli di Polizia e Vigili Urbani: espulso il marocchino “Ciccio”, altri tre andranno via

(Paolo Usinabia) Lonigo chiama, la Polizia di Stato risponde. Il sindaco della città Luca Restello aveva battuto i pugni chiedendo maggiori controlli delle forze dell’ordine di fronte all’escalation di episodi criminali perpetrati dai soliti noti e di fronte all’esasperazione dei cittadini.

Ieri pomeriggio e stamane è stata condotta una maxi-operazione con controlli straordinari. Al servizio, organizzato dal Questore di Vicenza Giuseppe Petronzi, hanno partecipato 25 poliziotti della Questura di Vicenza (immigrazione, volanti, scientifica, amministrativa) 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto della Polizia di Stato ed una unità cinofila della Polizia di Stato, nonché personale della Polizia Locale di Lonigo (7 agenti). I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, Elena Peruffo e dal comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Lonigo, Alessandro Rigolon (vedi interviste video sopra).

I NUMERI

Sono state controllate 67 persone, 13 delle quali pregiudicate. Di questi, 29 sono extracomunitari e 6 sono minorenni. Controllati anche 5 esercizi pubblici (tre bar, due gestiti da cinesi e uno da un italiano e due negozi di alimentari gestiti da indiani). Tutti e cinque gli esercizi sono stati multati, per una somma complessiva di 15 mila euro a causa di diverse irregolarità (mancata esibizione del divieto di somministrazione a minori, mancanza di informazioni sugli ingredienti e le materie prime, prodotti scaduti, prodotti senza prezzo).

IL CONTROLLO IN VIA MACELLO e l’espulsione

Particolarmente rilevante l’operazione di controllo dell’ex macello in via Macello, edificio abbandonato e fatiscente utilizzato da spacciatori, tossicodipendenti e criminali.

I poliziotti, grazie anche al supporto del cane antidroga Kamikazer, hanno ritrovato 29 grammi di hashish nascosti in diversi punti dello stabile. Sono stati trovati anche coltelli, taglierini e forbici.

Operazione rilevante perché il controllo ha permesso di individuare quattro soggetti marocchini molto noti alle forze dell’ordine che da anni orbitano su Lonigo, rendendosi responsabili, con sempre maggior arroganza e aggressività, di diversi episodi criminosi (risse, furti, spaccio, etc…).

In particolare il 48enne Azergui Lahoucine, noto in città con il nome di ‘Ciccio’, in Italia dal 1999 e da quasi un ventennio orbitante (a periodi) su Lonigo. Dopo che gli venne rifiutato il permesso di soggiorno al suo arrivo in Italia, iniziò a commettere reati (spaccio, furti, guida senza assicurazione, risse, minacce,…). Recentemente aveva dato in escandescenze in un supermercato, spogliandosi davanti ad una operatrice, minacciandola e prensentandosi poi sotto casa sua. Non solo, ha anche aggredito una coppia che aspettava il suo turno in un kebab.

‘Ciccio’ è stato espulso. Oggi è stato accompagnato al CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Torino, punto dal quale sarà poi inviato in MArocco.

Sulla via dell’espulsione anche altri tre soggetti: il 32enne Said Outadli, il 24enne Kabil Oussama e il 48enne Elkihal Abdelhadi. Per tutti e tre è stato firmato il decreto espulsione con l’intimazione di lasciare il territorio italiano.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO

Esulta il sindaco di Lonigo, Luca Restello. “Siamo riusciti, grazie al Questore di Vicenza, con un’operazione concordata e pianificata in collaborazione con la Polizia Locale che si è distinta per capacità, abnegazione e risultato finale. E’ il primo degli interventi richiesti dal sottoscritto in un recente incontro con il Prefetto.

La nostra città -continua Restello- per troppo tempo è stata considerata il Bengodi di gruppi o delinquenti isolati, che hanno portato sempre più all’esasperazione interi condomìni, famiglie, cittadini con un atteggiamento inaccettabile. Mi sono prontamente adoperato per porre fine a queste vessazioni e grazie a questore, al prefetto e al comandante provinciale dei carabinieri le cose stanno per cambiare”