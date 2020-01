LONIGO – Sullo Speedway anche i 5 Stelle del Veneto: “Zaia e la Lega intervengano”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dopo il comunicato di ieri dell’assessore regionale Donazzan sullo speedway, arriva oggi quello del consigliere regionale 5 stelle Manuel Brusco.

“Avete mai visto un sindaco che toglie alla sua città quel che funziona?” scrive Brusco. “E magari nel farlo finisce per prendersi le proteste anche dei suoi referenti politici?

C’è, a Lonigo.

Il primo cittadino Luca Restello, si è portato a casa anche le critiche dell’assessore regionale Donazzan, sua compagna di parte politica.

Nemmeno la bandiera di partito poteva essere stesa a coprire una decisione scellerata a incomprensibile , come quella di chiudere la pista motociclistica da Speedway, che da decenni è motivo di vanto internazionale per Lonigo e fonte di economia diretta e indotta.

Cosa gli sia saltato in testa, nessuno riesce a capirlo e anche in regione si sono accorti che il circuito motociclistico è motivo di vanto per tutto il Veneto.

La critica dell’assessore Donazzan, ha poi il preciso significato di sottolineare come una pratica sportiva che coinvolge centinaia di ragazzi, sia fondamentale per i nostri giovani.

Se ci sono perplessità sulla gestione, il MotoClub Lonigo ha assicurato il proprio impegno anche per il futuro , attraverso dei lavori di manutenzione che si rendono necessari per permettere un ammodernamento della pista.

Da consigliere regionale rimango esterrefatto per le decisioni che sta portando avanti l’Amministrazione comunale di Lonigo.

Chiedo direttamente al Presidente Luca Zaia, compagno di viaggio in Regione Veneto dell’Assessore Elena Donazzan e ai rappresentanti politici del territorio vicentino della Lega Nord, come Nicola Finco di prendere una posizione in merito e fermare questa follia”.