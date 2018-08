LONIGO – Sulla strada per Bangor con nuove musiche su parole antiche

Musiche nuove, composte su parole antiche. Stasera (alle 21.15) risuoneranno nel Santuario di Santa Maria dei Miracoli di Madonna per l’ultimo concerto della rassegna itinerante Postounico. È il festival della musica e del cinema nei luoghi dell’arte organizzato e sostenuto, con la direzione artistica di Alessandro Anderloni, dalla Città di Lonigo e dalle amministrazioni comunali coinvolte dai vari eventi: oltre a Lonigo, Alonte, Montebello, Sarego, Val Liona, Villaga, Zimella.

In repertorio inni ai santi irlandesi, canti per le ore notturne di preghiera, invocazioni contro il demonio e altri brani. Un’ora di musica come un modo per congiungere tra loro vocaboli distanti e antichi con suoni presenti e attuali. A dare l’ispirazione è stato l’Antifonario di Bangor: codice manoscritto conservato nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, è il più antico testo liturgico, sicuramente datato, giunto a noi dall’Irlanda. Risale infatti agli anni dal 680 al 691 d.C., ma data la sua antichità non è dotato di notazione musicale.

Per questa particolarità, un gruppo di musicisti normalmente dediti all’esecuzione di musi- che medievali secondo canoni strettamente filologici ha deciso di riproporre questi antichi testi con l’aggiunta di nuove musiche. Sono state scritte da Emanuele Zanfretta, profondo conoscitore della musicalità irlandese e poi arrangiate dal lavoro appassionato dell’intero ensemble, seguendo uno stile che coniugasse i modi medievali con una certa aria irlandese, grazie alla lunghissima esperienza di repertori antichi dei musicisti.

Si sono riuniti per questo singolare progetto Emanuele Zanfretta, flautista e compositore, Elisabetta De Mircovich, dell’ensemble LaReverdie, Elena Bertuzzi, soprano, Alessandro Parise, percussionista e viellista, Matteo Zenatti, cantante arpista.

È nato così il concerto Sulla strada per Bangor (On the road to Bangor): riproposta di una scelta tra gli scritti dell’Antifonario utilizzando strumenti che restituiscono filologicamente suoni medievali (vielle, flauti,arpa romanica, percussioni) e note che fondono temi irlandesi con stilemi antichi.