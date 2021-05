Lonigo, studente 14enne tira pugno al professore

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Il Giornale di Vicenza riporta del pugno rifilato da uno studente al suo professore in un istituto tecnico di Lonigo. La discussione sarebbe nata dal tentativo, da parte del docente, di sequestrare il cellulare allo studente.

Il tutto è successo poco prima delle 12:30, durante una lezione, quando è scoppiata la discussione tra alunno e professore. La disputa si sarebbe chiusa con il pugno rifilato dallo studente, quattordicenne, all’insegnante, causando un’immediata chiamata al 118.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, visto che il ragazzo sta seguendo un percorso di cura. Tuttavia, l’arrivo dei militari non ha calmato il giovane, che invece ha cercato di colpirli con pugni e calci, con un carabiniere morso dal ragazzino, con una prognosi di tre giorni. Il professore comunque non ha sporto denuncia nei confronti del suo studente, che è stato portato via dai genitori giunti sul posto.