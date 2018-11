LONIGO – “Si…amo e diventi…amo Protezione Civile”

Si intitola “SI…AMO PROTEZIONE CIVILE – DIVENTI…AMO PROTEZIONE CIVILE” ed è una serie di incontri promossi dall’Amministrazione comunale di Lonigo e dedicati al tema delle emergenze, particolarmente di attualità dopo l’ondata di maltempo abbattutasi sul Veneto nei giorni scorsi. Lo scopo del ciclo di incontri è quello di fornire alla cittadinanza le informazioni utili per conoscere il Sistema Comunale di Protezione Civile, il Piano Comunale di Emergenza e il ruolo del volontariato e dell’intera popolazione al verificarsi di una situazione di emergenza.

Si evidenzia infatti che tutti i cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisire le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, anche aderendo al volontariato organizzato operante nel settore. Ma anche, in forma occasionale e ove possibile, sempre in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l’esecuzione dei primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni. Le serate di informazione/formazione, promosse dall’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Lonigo, si terranno presso le barchesse di Villa Mugna con orario 20.30 – 22.15.

Mercoledì 14 novembre: Il Servizio Nazionale e Comunale di Protezione Civile.

Mercoledì 21 novembre: Il Piano di Emergenza del Comune di Lonigo.

Mercoledì 28 novembre. Il Ruolo dei Volontari nel Sistema Protezione Civile.