LONIGO – Scontro frontale: 7 feriti

Grave incidente ieri sera alle 19.3 circa in via Trassegno a Lonigo. Coinvolti due veicoli (una Volvo 540 e un Toyota Rav4) che si sono scontrati frontalmente. Uno dei due mezzi è finito fuoristrada schiantandosi contro il capitello intitolato a Sant’Antonio, danneggiandolo pesantemente. Sette le persone rimaste ferite. Sul posto sono accorse due ambulanze provenienti dagli ospedali di Noventa e Lonigo. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo grave. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri.