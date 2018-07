LONIGO – Scontro con auto ribaltata in centro: donna ferita

Alle ore 15:30 circa di giovedì personale del Corpo Intercomunale di Lonigo è intervenuto per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto poco prima in Via Zara, Comune di Lonigo dove la conducente brasiliana D.O.L.C. del 1982, residente a Sant’Elena (PD) a bordo di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere con una Fiat 600, di proprietà di un cittadina indiana residente a Lonigo, in sosta lungo la via, per poi ribaltarsi e finire la corsa nella carreggiata, danneggiando recinzione di un abitazione privata.



Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Distaccamento di Lonigo e un’autolettiga del Suem Vicenza, che ha trasportato la conducente al Pronto Soccorso di Arzignano per le cure del caso.Sono in corso ulteriori accertamenti in merito alle condizioni psicofisiche della conducente, sia in ragione delle modalità del sinistro, sia per la positività della conducente a pretest alcolemico, che non ha comunque valore legale.Ulteriori analisi verranno svolte per confermare il sospetto che la conducente di guida avesse assunto eccessiva quantità di bevande alcoliche, sospetto aumentato dal fatto che la conducente avesse con se in auto alcune bottiglie di alcolici e superalcolici già parzialmente consumate.