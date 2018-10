LONIGO – Rischio esplosione in un appartamento: famiglia salvata dai vigili

Il provvidenziale intervento di oggi di una pattuglia di Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Lonigo ha impedito ad una situazione pericolosa di avere delle conseguenze ben più gravi.

Verso le 17 una delle pattuglie presenti sul territorio, impegnata nei controlli predisposti per la verifica e monitoraggio delle persone dimoranti e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni, svolgendo un controllo in Via Cesare Battisti mentre era in prossimità di una delle abitazioni da controllare, inserita in un contesto di più abitazioni, avvertiva un odore di gas metano proveniente dall’abitazione. Gli operatori richiamavano l’attenzione dei soggetti all’interno battendo con forza nella porta dell’abitazione, evitando per cautela di suonare il campanello, per non rischiare di innescare eventuali esplosioni. All’interno vi era una famiglia composta da padre, made e figlio piccolo, originaria del Bangladesh, non residente a Lonigo, ma dimorante in tale appartamento lasciato libero da un parente nel frattempo emigrato nel Regno Unito; tutti e tre stavano dormendo al momento dell’intervento. Non appena entrati gli operatori di P.L. provvedevano ad arieggiare l’ambiente e costatavano che la perdita di gas proveniva dal fornello della cucina, per un malfunzionamento dello stesso unito ad una dimenticanza del padre di chiudere il rubinetto generale. A ciò si aggiunge che i fori di areazione dell’abitazione erano tutti otturati da materiali diversi.

Venivano chiamati i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni dell’impianto, i quali provvedevano a sigillare le condotte del gas.

Gli occupanti dell’appartamento non avvertivano sintomi da intossicazione o avvelenamento da gas, non intendendo chiamare soccorsi sanitari.

E’ stato chiesto all’Ufficio Tecnico Comunale il provvedimento di inagibilità dell’immobile, per i necessari lavori di messa a norma degli impianti e di altre criticità rilevate durante l’intervento.