LONIGO – Rapina in tabaccheria all’ora di chiusura: minacciato con un pugnale l’anziano proprietario

I Carabinieri della Stazione di Lonigo e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Vicenza stanno svolgendo indagini in merito alla rapina della sera di martedì, ai danni della tabaccheria di proprietà di Giovanni Pertile, 81enne residente a Lonigo, che si trova in via Belvedere.

L’uomo ha denunciato ai militari dell’Arma che alle ore 19.30 circa, mentre stava chiudendo l’attività, è stato aggredito da un uomo armato di pugnale che dopo avergli intimato di non reagire, si è fatto consegnare l’incasso della giornata, 400 euro,dileguandosi poi a piedi.

L’anziano titolare del punto vendita, scosso per l’accaduto, ha fatto rientro a casa senza informare nell’immediatezza i Carabinieri, presentandosi solo mercoledì mattina per formalizzare la denuncia.

I militari dell’Arma stanno comunque verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza tali da consentire di ricostruire la dinamica del fatto e risalire all’autore.