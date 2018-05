LONIGO – Provvedimento di espulsione per un altro marocchino

(nella foto: il comandante di Polizia Locale, Alessandro Rigolon)

Continua senza sosta l’attività di contrasto a situazioni di degrado ed illegalità da parte del Corpo di Polizia Locale di Lonigo. E’ stato infatti rintracciato il cittadino marocchino Merdade A., del 1964, da tempo gravitante sul territorio di Lonigo , ma senza fissa dimora, resosi nel tempo responsabile di atti di disturbo della vivibilità e decoro cittadino (consumo di alcool, atti contrari alla pubblica decenza, bivacchi).

Lo straniero è stato quindi accompagnato presso la Questura di Vicenza e dopo gli opportuni accertamenti condotti con la sempre ottima collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura, è emerso che il soggetto era da tempo sprovvisto di titolo per la permanenza in Italia. E’ stato quindi emesso provvedimento di espulsione a firma dal Prefetto di Vicenza, con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, che in caso di ottemperanza si tramuterà in accompagnamento coattivo alla frontiera.

Durante gli accertamenti è emerso che al soggetto era stata rilasciata patente di guida italiana nel 2014, nonostante in tale epoca lo stesso non fosse titolare di titolo di soggiorno: la patente è stata quindi ritirata poichè ottenuta irregolarmente, in attesa dei dovuti appofondimenti in merito alle procedure di rilascio”.