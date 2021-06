Lonigo, Postounico ricomincia dalla voce di Rossana Casale

Inizia martedì 15 giugno 2021, alle ore 21, la sesta edizione di Postounico, il Festival della musica nei luoghi dell’arte organizzato dal Teatro Comunale di Lonigo e dal Comune di Lonigo in collaborazione con i Comuni di Alonte, Arzignano, Cologna Veneta, San Bonifacio, Sarego, Val Liona e Villaga. La prima serata vedrà l’esibizione di Rossana Casale, cantante jazz.

IL CONCERTO. Il viaggio musicale itinerante di Postounico si snoda tra Vicentino e Veronese. E inizia sotto il cielo della Città leonicena, nel balcone sulla pianura della Rocca Pisana, con un concerto live piano-voce «senza paracadute dove, come il jazz vuole, tutto si reinventa ogni sera». A preannunciarlo è la stessa cantante, docente di canto jazz e autrice, che è stata anche tra i vocal coach del talent televisivo X Factor. Ad accompagnarla nella formazione Ballads Duo è l’eclettico pianista Emiliano Begni, allievo della pianista classica Margarita Eva Fermandez e del pianista jazz Pierpaolo Principato.

Vero protagonista della serata è l’amore per il jazz, intrecciato con altre dimensioni sonore e celebrato dai lavori discografici più significativi che Rossana Casale ha dedicato a questo genere musicale che definisce la sua “vera anima”. Dagli album Jazz in me a Billie Holiday in me, pluripremiati dalla critica, la scaletta propone brani dei suoi autori di riferimento, primo fra tutti Thelonious Monk, alla maniera di Carmen McRae, che ha realizzato testi e versioni cantate dei brani più rappresentativi del pianista statunitense. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro Comunale di Lonigo.

IL LUOGO. Capolavoro di Vincenzo Scamozzi, progettata in puro stile palladiano nel 1576 e commissionata dagli stessi Pisani che possedevano anche la villa di Bagnolo, la Rocca Pisana si staglia inconfondibile sulle colline boscose sopra Lonigo con la sua cupola ottagonale, l’imponente scala e il pronao con le sei colonne in stile ionico a sostenere il monumentale timpano.

LA RASSEGNA. Ideato nel 2016 dal Comune di Lonigo con il suo Teatro Comunale e la direzione artistica di Alessandro Anderloni, Postounico è un viaggio musicale itinerante a tappe che si snoda quest’anno nei territori di Lonigo, Alonte, Arzignano, Cologna Veneta, San Bonifacio, Sarego, Val Liona e Villaga grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali coinvolte. Il Festival è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Provincia di Verona. Sponsor sono Rino Mastrotto Group, Fabbrica Italiana Sintetici, Autovega, La Barchessa di Villa Pisani, Trixie.

INFO. Ingresso: € 10. Biglietteria del Teatro Comunale di Lonigo (Piazza Matteotti, 1 – Lonigo), fino al 7 agosto e dal 23 al 30 agosto nei giorni lunedì e sabato dalle 9 alle 13. Prenotazioni on line a festival@postounico.it fornendo nome e cognome di ciascun partecipante. Per ulteriori informazioni: 0444.720241 (nei giorni feriali dalle 9 alle 13) e festival@postounico.it.