LONIGO – Per lo Speedway deciderà un referendum

Il progetto di ristrutturazione della pista di speedway di Lonigo è pronto per essere approvato

in consiglio comunale. Costruzione di un nuovo paddock, nuovi blocchi di servizi e spogliatoi,

nuove recinzioni, nuove uscite di sicurezza, realizzazione di un portale di accesso sud alla

pista: sono solo alcuni degli interventi previsti. Costo dell’intervento: 435mila euro.

Ma sull’effettivo futuro dello storico impianto motoristico a decidere sarà la popolazione:

prossimamente, su iniziativa del Sindaco Luca Restello, sarà infatti indetto un referendum

comunale consultivo sull’argomento. Due le opzioni su cui i cittadini saranno chiamati ad

esprimersi: o mantenere l’attuale destinazione della struttura di via Santa Marina a pista di

speedway, oppure trasformarla in un nuovo impianto per il rugby e per il calcio, che hanno

bisogno di nuovi spazi in particolare per il settore giovanile.

L’attuale progetto è mirato alla riqualificazione generale della struttura, integrandola in

maniera definitiva con le altre aree sportive contermini, in primo luogo quella del tennis. Dopo

la chiusura della pista dello scorso 31 ottobre per la scadenza della convenzione con il

Motoclub Lonigo, l’Amministrazione non solo vuole dunque mantenere viva la tradizione

motoristica leonicena, ma intende anzi potenziare l’impianto che ne è l’espressione.

Tuttavia, la questione sta dividendo le opinioni degli abitanti di Lonigo. Secondo alcuni

cittadini è giusto riqualificare la pista di speedway perché si tratta comunque di un impianto

storico e conosciuto nel settore a livello nazionale. Per altri, invece, non è più opportuno che

una pista così rumorosa rimanga al centro di uno dei quartieri più popolosi della città e l’area

andrebbe destinata ad altri scopi sportivi. Da qui la decisione di indire la consultazione

popolare.

“Il Sindaco, dopo aver parlato con la sua maggioranza – annuncia Luca Restello -, proporrà

per la prima volta storica nella città di Lonigo un referendum su un’opera pubblica. Che sia la

gente a decidere. Se vorranno la pista, è proprio quello che vuole anche l’Amministrazione che

ha già messo a bilancio 435mila euro: il progetto preliminare è pronto e noi siamo pronti a fare

tutti i passi successivi. Se la gente invece riterrà più opportuno destinare quell’area ad altro, si

farà quello che vuole la gente. In ogni caso. Quindi non deciderà Restello, deciderà il popolo.”