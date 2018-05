LONIGO – Operaio trovato morto in azienda

Nel pomeriggio di venerdì 25 maggio, poco dopo le 17, nella ditta Zach System, ex Zambon (chimica e farmaceutica) di Lonigo in via Dovaro sono intervenuti i carabinieri e il Suem 118 poiché è stato rinvenuto il cadavere di un operaio di 36 anni, Andrea Galiotto, nato ad Arzignano residente a San Giovanni Ilarione. Dai primi accertamenti sembrerebbe un incidente (avrebbe collegato la mascherina all’impianto di azoto invece che a quello di ossigeno). Sul posto anche lo Spisal di Vicenza

In base alle prime testimonianze, l’uomo si è sentito male e si è accasciato a terra.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.