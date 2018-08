LONIGO/LONGARE – Risse, alcool e droga: raffica di denunce

I Carabinieri delle Stazioni di Brendola, Longare e Lonigo, nei giorni scorsi, nel corso di servizi organizzati al fine di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e le c.d. “stragi del sabato sera”, hanno deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria sei persone per violazioni varie.

G.G e G.C, entrambi 42enni di nazionalità rumena e residenti a San Bonifacio, sono stati denunciati per lievi lesioni: nel corso di una lite, infatti, hanno ferito un loro connazionale 44enne residente a Lonigo.

S.O., 32enne con precedenti, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, mentre si trovava in evidente stato di ubriachezza all’interno di un negozio di Lonigo ha minacciato una dipendente che ha chiesto l’intervento dei militari, che oltre a procedere all’identificazione dell’autore e conseguente suo deferimento in stato di libertà per la condotta tenuta lo hanno sanzionato per lo stato di ubriachezza.

F.P., 40enne residente ad Altavilla Vicentina e F.C 28enne residente a Pojana Maggiore, sono stati sorpresi dai militari dell’Arma di Brendola e Lonigo alla guida con un tasso alcolemico fuori legge. Per questo motivo sono stati indagati per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante delle ore notturne.

M.P., 28enne residente a Castegnero, è stato segnalato dai militari della Stazione di Longare alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di cocaina.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.