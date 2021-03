LONIGO – L’amministrazione Giacomello approva il Bilancio

L’amministrazione Giacomello approva il bilancio per il 2021. Affrontare l’emergenza sanitaria e progettare il futuro fra i punti più importanti

Famiglie, giovani, ambiente, emergenza economica e sociale sono le priorità. “È una situazione impegnativa, perché al contrario dello scorso anno, lo Stato e la Regione non hanno ancora previsto aiuti straordinari ai Comuni: ci manca più di un milione di euro nelle entrate. Nonostante questo, però, abbiamo destinato più fondi ad Associazioni, Commercianti, Famiglie, Ambiente e Giovani”, a dichiararlo è l’Assessore al Bilancio Roberta Fipaldini, assieme al Sindaco Giacomello e all’intero gruppo di maggioranza.

“In Commissione ed in Consiglio Comunale, abbiamo presentato il Bilancio ed il Documento contenente le priorità della nuova Amministrazione per i prossimi tre anni, senza ricevere alcuna proposta di modifica in tempo utile, nemmeno dalla minoranza: ci siamo insediati solamente sei mesi fa e costruire un bilancio durante l’emergenza sanitaria, con un piano vaccinale difficile da far partire, in una situazione di piena crisi economica, disponendo di meno entrate e dovendo far fronte a più spese anche per il nostro Comune, è stato davvero molto complesso, ma altrettanto appassionante”.

“Quest’anno la situazione è stata più difficile perché, se nel 2020 i contributi dello Stato e della Regione sono stati molti, con ben € 1.095.170a titolo straordinario per sostenere i Comuni nelle spese dovute all’emergenza, a sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite, per il 2021 non sono previsti ancora aiuti extra e quindi ci stiamo arrangiando con i nostri fondi, con i fondi del Comune, dei Leoniceni”.

L’Assessore continua spiegando quali misure sono state previste per aiutare in autonomia le categorie più colpite dall’emergenza: “Mentre gli altri Comuni riducono del 20-30%, noi abbiamo scelto di ridurre di almeno il 50% la TARI, con la prospettiva di arrivare fino all’80% in meno o addirittura esentare le categorie economiche più colpite dal lockdown (ristorazione, estetica, abbigliamento, palestre e impianti sportivi). Il pagamento per le categorie economiche sarà posticipato a settembre 2021, così da consentirne anche la rimodulazione. Inoltre, abbiamo scelto di esonerare le attività commerciali dal pagamento dello spazio per il plateatico. Queste misure sono coperte con 160-180.000 euro di aiuti del Comune, non dello Stato, contro i 20.000 previsti per l’imprenditoria dalla passata amministrazione comunale”.

Ma il Bilancio di Lonigo non riguarda solo all’emergenza Covid: “Abbiamo deciso di investire in Contributi per le Associazioni stanziando ben € 103.000 euro (+20.000 euro rispetto al 2020), Attività Scolastiche con €166.000 (+30.000 euro rispetto al 2020) – ha precisato l’Assessore Fipaldini – Abbiamo triplicato i contributi sia per il settore ambiente che per finalità turistiche (60.500 contro i 17.000 del 2020) finanziando i progetti per il nascente Forum Ambiente, oltre che come aiuto alle categorie economiche. Ma ciò che ci rende orgogliosi è tornare ad investire nelle politiche per i Giovani, dopo anni di 0 euro nel capitolo destinato a loro”.

Abbiamo scelto che il piano degli investimenti pluriennali di Lonigo debba puntare su scuole, tempo libero/sport e sulla Sicurezza Stradale: ogni anno investiremo in una scuola, con particolare attenzione alle frazioni, nello sport, nella socialità, nella promozione del territorio e nella mobilità sostenibile. Per il 2021 le priorità saranno dunque efficientamento e copertura della scuola media, ampliamento della videosorveglianza, abbattimento delle barriere architettoniche, rigenerazione urbana dello stadio con messa a norma delle gradinate e realizzazione di una struttura con spazi raddoppiati a disposizione delle associazioni, pista ciclabile S. Giovanni-Contrà alla Fiera, messa a norma della pista Speedway, realizzazione di nuove asfaltature nelle strade.

Abbiamo una strategia precisa su come finanziare questi investimenti – continua Fipaldini – utilizzeremo solo contributi, fondi statali, bandi, proventi, conto termico, alienazioni e avanzi di bilancio.

“Successivamente è prevista la programmazione e progettazione di interventi che verranno realizzati nel quinquennio del mandato – conclude Fipaldini – quali la ristrutturazione della piscina comunale, la realizzazione del polo scolastico di Almisano, la realizzazione di piste ciclabili ben interconnesse con le frazioni per superare le brusche interruzioni ad oggi esistenti, la ristrutturazione del bocciodromo come polo polifunzionale”.