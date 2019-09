LONIGO – La Pro Loco compie 50 anni: festa lirica in teatro

Sul palcoscenico solisti e orchestra del festival Vicenza in Lirica e la Schola San Rocco. Sarà presentato il volume sul primo mezzo secolo di attività dell’associazione cittadina

Per il Cinquantesimo della Pro Loco Lonigo sabato 5 ottobre lirica e storia al Comunale

Tempo di celebrazioni per la Pro Loco di Lonigo, che sabato 5 ottobre alle 21, al Teatro Verdi, festeggia il proprio 50° anniversario di fondazione. Lo farà proponendo al pubblico una serata durante la quale gustare la raffinata bellezza della grande musica e del canto lirico ma anche, naturalmente, ripercorrere le tappe.

Con la direzione artistica di Andrea Castello, la serata, presentata da Vanna Vigolo, per la parte musicale vedrà la partecipazione di artisti già impegnati, nelle scorse settimane, nella settima edizione del festival Vicenza in Lirica, andato in scena al Teatro Olimpico e alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza.

Sul palcoscenico del Verdi saliranno quindi i soprani Giovanna Damian ed Elisa Verzier, il contralto Sara Tommasini, il tenore Federico Castellan e il basso Stepan Polishchuck, impegnati in una selezione di arie dall’opera buffa del Settecento veneziano La diavolessa, composta da Baldassare Galuppi su libretto di Carlo Goldoni; l’opera, produzione 2019 del festival Vicenza in Lirica, ha debuttato il 5 e l’8 settembre scorsi all’Olimpico di Vicenza. Con loro anche i maestri dell’Orchestra Barocca del festival, diretta da Francesco Erle, con Enrico Parizzi come primo violino di spalla. Nella seconda parte della serata, all’Orchestra si unirà il coro Schola San Rocco, anch’esso condotto da Francesco Erle: in programma Magnificat in re maggiore – BWV 243 di Johann Sebastian Bach e Laudate Dominum, dalla composizione di Wolfgang Amadeus Mozart Vesperae Solemnes de Confessore – Kv 339.

Tra i due momenti musicali si terrà la presentazione del volume 1969-2019 Anniversario di Fondazione della Pro Loco di Lonigo, curato dal consiglio direttivo insieme a Contro Edizioni.

Biglietti: platea e prima galleria, 15 euro (10 i ridotti); seconda galleria, 10 euro (8 i ridotti); terza galleria, 5 euro. In vendita nella sede della Pro Loco di Lonigo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e il giovedì anche dalle 18 alle 19.30; oppure il giorno del concerto a partire dalle 19.

«Abbiamo scelto di celebrare questo anniversario al Teatro Verdi – spiega Pierluigi Marcolin, presidente della Pro Loco di Lonigo – perché fu proprio qui che cinquant’anni fa, il 12 gennaio 1969, si tenne la nostra prima assemblea. E anche la proposta di un concerto lirico non è casuale: in passato infatti, prima ancora di costituirsi ufficialmente, la Pro Loco ha sempre collaborato al Marzo Lirico con il Teatro e con il Comune. Luogo e repertorio, quindi, saranno davvero un omaggio alla storia della nostra associazione, che sarà al centro anche del volume descrittivo e fotografico che presenteremo fra un tempo e l’altro del concerto: uno sguardo a quel passato – conclude Marcolin – sulle cui basi abbiamo costruito un presente che ci vede economicamente indipendenti e solidi, in grado di proporre una ricca gamma di iniziative a beneficio della comunità».