LONIGO – Incidente sul lavoro in conceria: operaio incastrato su un nastro trasportatore

Poco dopo le 7.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato a Lonigo all’interno di un’azienda di trattamento pelle per un incidente sul lavoro: ferito un uomo rimasto incastrato su un nastro trasportare di un macchinario. All’arrivo della squadra l’operaio era già stato liberato dai colleghi ed era assistito dal personale medico del Suem 118, che l’ha stabilizzato per poi portarlo in ospedale. La squadra ha messo in sicurezza la macchina a disposizione del personale dello Spisal per ricostruire l’accaduto. Sul posto anche i Carabinieri. Le operazioni di sopralluogo e verifica sono ancora in corso.