LONIGO – Il Comune è “rifiuti free”

Prestigioso riconoscimento per l’Amministrazione e per la comunità leonicena.

A Treviso, nel corso del tradizionale appuntamento Forum Rifiuti Veneto promosso da Legambiente Veneto, il Comune di Lonigo è stato infatti premiato quale Comune “Rifiuti Free”. Sono “Rifiuti free” quei Comuni dove la raccolta differenziata funziona correttamente, ma soprattutto dove ogni cittadino produce al massimo 75 chili di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati e non riciclabili avviati a smaltimento. Nella speciale classifica dei Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 ed i 30.000 abitanti il Comune di Lonigo, classificato in 11sima posizione nel Veneto, è risultato essere il Comune della Provincia di Vicenza con la miglior performance di raccolta ottenuta grazie ad una produzione annua di 366,6 kg/abitante equivalente, a una produzione di rifiuto secco pari a 70,3 kg/abitante equivalente e ad una percentuale di raccolta differenziata del 76.6 %.

L’attestato di riconoscimento, consegnato all’assessore all’Ambiente Emanuele Dani, premia il ruolo svolto dall’ente pubblico nella diffusione delle buone pratiche ecosostenibili: la classifica di Legambiente intende infatti riconoscere e valorizzare il ruolo delle Amministrazioni comunali che si distinguono nelle promozioni ambientali volte a ridurre la quantità di rifiuti prodotti oltre ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata.

“È un grande risultato che dà onore agli sforzi di tutti coloro che condividono la mission ecologica per la salvaguardia dell’ambiente e della cultura circolare della gestione del rifiuto – commenta con giustificata soddisfazione il Sindaco Luca Restello -. Il grande lavoro fatto dall’assessorato all’Ambiente con l’Assessore Dani, anche coinvolgendo le scuole, con la regia dell’Assessore Martelletto, ha avuto il suo epilogo con questo importante riconoscimento. Lonigo non solo Comune riciclone, ma dichiarata “Città Rifiuto Free”! Questo grazie anche al proficuo lavoro della società Utilya Srl che gestisce con efficacia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

I dati sono confortanti e l’impegno di tutti, come un sol uomo, ha dato i risultati aspettati.”

Il riconoscimento conseguito rappresenta uno sprone a mantenere lo standard di attenzione per l’ambiente e anzi a migliorarlo ancora. Come più volte ribadito dal Sindaco Restello e confermato dai vertici della stessa Legambiente, la già ottima performance di raccolta rifiuti può essere incrementata eliminando il più possibile la plastica dai nostri consumi e dalle nostre tavole. Un impegno non certo facile, ma è convinzione dell’Amministrazione comunale che con l’ulteriore impegno di tutti e con una campagna di sensibilizzazione a partire dalle scuole, si può certamente arrivare a traguardi ancora più lusinghieri ed indispensabili per la salvaguardia della salute e la tutela ambientale.