LONIGO – Giornata per l’Ambiente, un successo di impegno e partecipazione

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Domenica 8 aprile si è svolta a Lonigo la Giornata per l’Ambiente. “Centinaia di volontari e le rispettive associazioni di appartenenza sono riusciti con grande entusiasmo a ripulire parti importanti della nostra città” – spiega il sindaco Luca Restello – “ringrazio tutti i partecipanti, perchè la salute dei nostri cittadini e dell’ambiente è un aspetto prioritario che tutti dobbiamo cercare di preservare, a partire da piccole azioni educative come queste”. 169 persone, tra organizzatori e partecipanti, dopo essersi radunati, organizzati in squadre e coordinati, armati di pettorine, sacchi e guanti, si sono successivamente spostati presso le zone assegnate, andando a raccogliere pazientemente i rifiuti abbandonati lungo le strade di Lonigo.