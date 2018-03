LONIGO – Fiera, tutte le modifiche a traffico e sosta

A partire da oggi torna l’annuale appuntamento con l’antichissima 532ma Fiera di Lonigo – 33ma Fiera campionaria. Centinaia le bancarelle che invaderanno Parco Ippodromo, vie e piazze del centro città per tutto il weekend. Il Comune ha emesso un’ordinanza che regolamenta la circolazione veicolare nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione, cercando di arrecare il minor disagio agli utenti. Il sindaco Luca Restello chiede la collaborazione di tutti affinché il mercato fieristico possa svolgersi al meglio: “Un appuntamento storico e importante per la nostra città al quale arriviamo preparati, garantendo le dovute modifiche alla viabilità e alle soste, per accogliere espositori e visitatori al meglio”. Queste quindi le modifiche alla viabilità e alla sosta dei veicoli. Sono esclusi dai divieti gli autorizzati all’allestimento e all’esposizione e tutti i mezzi di soccorso, polizia e vigilanza:

– Piazza Garibaldi: fino alle 20 di martedì prossimo nei parcheggi davanti a Palazzo Pisani sono vietati transito e sosta

– Piazza Matteotti: fino alle 18 di mercoledì sono vietati transito e sosta

– Piazza XX Settembre: fino alle 22 di martedì sono vietati transito e sosta

– Via del Mercato: dalle 7 di domani sabato fino alle 22 di domenica nel tratto di intersezione tra via Garibaldi e piazzale delle poste sono vietati transito e sosta

– Via Ognibene e Laterale Nord teatro: dalle 7 di domani sabato fino alle 22 di domenica sono vietati transito e sosta

– Via Garibaldi fino alle 22 di lunedì sono vietati transito e sosta

– Via Roma: dalle 20 di oggi all’1 di sabato sono vietati transito e sosta

– Via Battisti: fino alle 12 di mercoledì prossimo nel tratto di intersezione tra via Zara e via Filzi sono vietati transito e sosta. Inoltre dalle 10 alle 20 di domenica verrà istituito il senso unico. Infine verrà istituito un parcheggio riservato agli espositori fino alle 24 di domani

– Via D. Chiesa e Via Filzi: dalle 7 di domani sabato fino alle 22 di domenica sono vietati transito e sosta

– Via Sauro: dalle 7 di domani sabato fino alle 22 di domenica dal civico 13 all’intersezione con via Roma domenica sono vietati transito e sosta

– Via Macello: dalle 10 alle 20 di domenica svolta obbligata a destra

– Via Trieste: dalle 7 di domani sabato fino alle 22 di domenica viene sospeso il senso unico

– Via Circonvallazione: dalle 6 alle 22 di domenica divieto di transito. Inoltre verrà istituita la fermata del trenino

– Via Dalmazia, Via Turati e Piazza XXV Aprile: dalle 7 alle 22 di domenica sono vietati transito e sosta

– Piazza IV novembre: fino alle ore 15 di martedì prossimo sono vietati transito e sosta

– Via Oberdan: fino alle 24 di lunedì adibita a parcheggio per gli espositori

– Viale della Vittoria: dalle 6 alle 14 di lunedì sono vietati transito e sosta

– Via Zara: dalle 10 di domenica verrà istituito il senso unico verso Bagnolo

– Via Cappelletto: tra la traversa e via Roma da domani alle ore 7 e fino alle 22 di domenica divieto di transito e sosta

– Aree pubbliche parcheggi: tra via Marona e viale delle Vittoria, via San Feliciano (fianco cimitero), Via Castelgiuncoli e via Santa Marina (pista da speedway)