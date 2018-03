LONIGO – In Fiera le aziende terremotate del Centro Italia

Ci saranno prodotti tipici del Centro Italia davvero per tutti i gusti alla Fiera di Lonigo, punto di riferimento per il territorio ed atteso evento per il settore agricolo in tutto il Veneto. Grazie all’impegno di Coldiretti, infatti, nell’area espositiva troveranno spazio ben dodici aziende delle aree terremotate, provenienti dalle province di Ascoli Piceno, Perugia e Terni. “In questa fiera vogliamo lanciare un forte messaggio di solidarietà – spiega il presidente di Zona della Coldiretti di Lonigo, Claudio Zambon – ritenendo di cogliere la sensibilità della popolazione e dei veneti in genere e, soprattutto, cercando di aiutare le aziende ubicate nelle aree terremotate del Centro Italia a risollevarsi. Sarà una goccia nel mare, ma non intendiamo lasciare nulla di intentato”. I protagonisti, sul banco di prova dei visitatori, però, saranno i prodotti. Eccellenze straordinarie, in gran parte apprezzate e conosciute in terra berica, che potranno essere acquistate direttamente da chi li produce. Olio extravergine di oliva, pasta, caffè d’orzo, cereali e legumi tipici, ma anche patate, noci, nocciole, formaggi ed insaccati. E tra le curiosità i marroni e le noci di Montemonaco, le mele rosa ed i prodotti alla lavanda. E per chi vuole degustare i prodotti tipici del Centro Italia, sarà anche possibile assaggiare olive fritte ascolane, hamburger di carne della razza bovina marchigiana e formaggio fritto. “La fiera di Lonigo è un evento al quale Coldiretti non può mancare – conclude il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – e la nostra presenza deve essere una presenza di valore, come avverrà quest’anno, con una rappresentanza di aziende di eccellenza del Centro Italia, ospitate da un territorio a forte vocazione agricola, ma anche capace di caratterizzarsi per la solidarietà sempre dimostrata in circostanze come lo sciame sismico che ha colpito il Centro Italia negli ultimi anni”.