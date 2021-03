LONIGO – Falso fisioterapista deruba anziano

Spiacevole avventura per un anziano di 72 anni residente a Lonigo, derubato mentre stava passeggiando. L’uomo si trovava in via Oberdan quando è stato avvicinato da un individuo che è riuscito a carpire la sua fiducia parlandogli e raccontandogli di essere un fisioterapista. Gli ha quindi proposto di praticargli un massaggio al collo per fagli passare qualche acciacco.

Nel farlo è riuscito a sfilargli la catenina d’oro per poi allontanarsi. L’episodio è accaduto sabato 15 marzo ma è stato denunciato dalla vittima lunedì 17 marzo ai carabinieri di Lonigo. Si indaga contro ignoti per furto con destrezza.