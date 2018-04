LONIGO – Espulso un altro straniero, vecchia conoscenza. Restello: “Fine del malaffare imperante”

Venerdì 20 aprile gli agenti operatori del Corpo Intercomunale di Lonigo, con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, hanno eseguito l’espulsione coattiva con accompagnamento alla frontiera del cittadino marocchino El Kihal Abdelhadi (foto allegata) del 1964, da tempo dimorante a Lonigo in Via Bonioli, e responsabile di diversi episodi di disturbo della vita sociale della città. L’uomo era già stato identificato durante l’operazione straordinaria di controllo del 21 marzo scorso, organizzata dalla Questura di Vicenza, e destinatario di Decreto di espulsione del Prefetto, rimasto inottemperato. Questa mattina il soggetto è stato rintracciato, quindi accompagnato presso la Questura di Vicenza e, dopo la convalida del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato all’aeroporto di Bologna, dove è stato imbarcato su un aereo per il rientro nel paese di provenienza, con divieto di rimpatrio.

Dalle indagini svolte è emerso che il nordafricano, mediante contraffazione del permesso di soggiorno, era riuscito a farsi assumere stagionalmente da imprese del posto per brevi periodi, nonchè di ottenere la residenza nel Comune di Lonigo.

Come sopra ricordato questo intervento è la prosecuzione dell’operazione di controllo del mese scorso, tesa a migliorare la sicurezza e la vivibilità della città, e con lo stesso scopo verranno intraprese ulteriori iniziative per il contrasto di qualsiasi tipo di illegalità.

Il commento del Sindaco di Lonigo Luca Restello:

“Esprimo profonda e motivata gratitudine a tutte le forze dell’ordine coinvolte per il brillante risultato conseguito, che finalmente grazie alla costante azione di controllo e vigilanza della Polizia Locale di Lonigo ha posto fine ad un malaffare imperante nella Città, che credeva di poter fare, impunito, quello che voleva. Un grazie sincero al Questore di Vicenza e ai suoi uomini che in stretta collaborazione con dott. Rigolon, comandante della P.M. di Lonigo, hanno riportato ordine nei nostri quartieri”