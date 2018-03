LONIGO – Emergenza Pfas, Restello: “Adesso progetti e finanziamenti”

“Finalmente l’acqua nel nostro territorio ha quel valore unico che merita, ciò che nel passato invece è sempre stato sottovalutato”. Lo ribadisce il Sindaco di Lonigo Luca Restello all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per la contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche della Regione Veneto con la contestuale nomina di un commissario. “Era giusto un anno fa quando, in occasione della ricorrenza della giornata mondiale sull’acqua, qui a Lonigo ci siamo riuniti con 50 sindaci, chiedendo attenzione e solerte aiuto per l’emergenza Pfas” – ricorda Restello, che oggi è particolarmente contento per il risultato ottenuto: “Anche grazie ad un movimento che è stato assolutamente trasversale, ed è interessato esclusivamente al benessere della cittadinanza”. La dichiarazione di stato di emergenza e la conseguente nomina di un commissario è quanto il Sindaco Restello aveva richiesto più volte a gran voce alla commissione parlamentare di inchiesta. “I risultati non si sono fatti attendere – commenta Restello – anche grazie al movimento popolare delle mamme e dei vari comitati”. Adesso però per il Sindaco non è più momento per le chiacchiere: “E’ il momento di portare a casa i risultati con progetti e con finanziamenti per garantire alla nostra acqua una qualità estrema, come oggi è garantito nella rete pubblica gestita da acque del Chiampo. L’acqua del sindaco, nelle nostre aree, è la migliore possibile grazie alla filtrazione continua e i controlli monitorati da Arpav – conclude Restello – adesso però è il momento delle grandi infrastrutture”.