LONIGO – Due mesi fa rapinata con coltello, ieri subisce un tentato furto: odissea per una donna di 81 anni

Sopralluogo di furto dei carabinieri di Lonigo ieri alle 18 in via Chiavica nella frazione di Madonna. Dei ladri hanno tentato di entrare in casa da una porta-finestra rimasta aperta. In quel momento la proprietaria, una donna di 81 anni, era in casa assieme alla figlia. Accortisi della loro presenza si sono subito dileguati e sul posto sono stati chiamati i carabinieri. La stessa donna lo scorso 9 febbraio era stata minacciata con un coltello da un ladro entrato in casa, che l’aveva afferrata per le spalle e le aveva strappato le catenine che portava al collo.