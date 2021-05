Donna derubata fuori dal supermercato

L’avevano probabilmente seguita e controllata prima di agire, quindi derubata. Vittima una donna di 77 anni residente a Lonigo che ieri alle 15 si trovava nel parcheggio del supermercato Galassia Superstore di via Circonvallazione. Un individuo le si è avvicinato e le ha strappato via la borsa contenente 100 euro in contanti, i documenti personali e lo smartphone. L’uomo è poi salito a bordo di un’automobile all’interno della quale vi era un complice. Le targhe dell’auto erano state coperte con cartoni. Fortunatamente la donna non ha riportato lesioni.