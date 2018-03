LONIGO – Coldiretti: “Valorizzare il made in Italy con un’etichettatura d’origine”

“Il 2018, anno del cibo italiano nel mondo, auspichiamo possa davvero essere ricordato per le produzioni d’eccellenza dei nostri territori. Prodotti di grande qualità, che spesso ci vengono invidiati, copiati e replicati maldestramente, ma che non sono tutelati da un’adeguata etichettatura d’origine e, soprattutto, da una legislazione chiara”. Con queste parole il presidente di Zona di Coldiretti Lonigo, Claudio Zambon, ha introdotto sabato, nell’Auditorium Villa Soranzo a Lonigo, un partecipato convegno, dopo il saluto del sindaco Luca Restello, sul tema “Etica, sostenibilità, tracciabilità: dal cibo all’etichetta”, con relatore Lorenzo Bazzana, responsabile Area Economica della Confederazione nazionale Coldiretti. Il 2018, stanno dagli annunci di qualche mese fa, dovrebbe essere un anno davvero importante per il made in Italy e per l’etichettatura d’origine. Dalla pasta al grano necessario per produrla, al pomodoro e molti altri prodotti, che una volta trasformati perdono la propria identità di origine, infatti, dovrebbero essere al centro di una serie di provvedimenti fortemente sostenuti dalla Coldiretti, per fermare le speculazioni e garantire maggiore trasparenza negli acquisti ai consumatori, in una situazione di forte ambiguità. Lorenzo Bazzana, nel corso del partecipato incontro a Lonigo, è stato molto chiaro: “abbiamo fatto un importante lavoro, ma è solo l’inizio di un percorso impegnativo basato sulla trasparenza e la tutela delle produzioni made in Italy. Ciò che auspichiamo, in particolare, è che si arrivi ad una legislazione comunitaria univoca per la tutela delle produzioni, così che ogni consumatore possa acquistare con la certezza di portare in tavola ciò che ha scelto nella distribuzione”.